Кнайсль рассказала, как предложила Путину "нечто забавное"

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что вручила приглашение на свадьбу российскому лидеру Владимиру Путину, когда он приезжал в Вену в июне 2018 года.

Кнайсль уверяет, что в ее действиях не было расчета. Просто в тот день российский президент был на встрече с австрийским – Александром Ван дер Белленом, они открывали выставку в Музее истории искусств. А невеста только получила приглашения из типографии. Вместе с будущим мужем они решили пригласить Путина, чтобы разделить с ним радость. И ведь, как она думала, это будет забавно: им за 50, а женятся впервые. По словам Кнайсль, то, что Путин принял приглашение, было очень неожиданно.

18 августа Путин посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера (по пути на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель) и привез с собой Кубанский казачий хор, передает ТАСС. Под него он танцевал он танцевал с невестой. Мы люди взрослые, занимающие серьезное положение в обществе, при этом очень открытые и жизнерадостные, добавил Путин и подчеркнул, что поездка носила частный характер.