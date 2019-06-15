Санду готова заняться улучшением молдавско-российских отношений

Премьер-министр Молдавии Майя Санду готова начать работу по улучшению взаимоотношений с Россией. Об этом она заявила на брифинге в субботу, 15 июня, по окончании заседания кабинета министров.

"Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", — сказала Санду, слова которой цитирует РИА Новости.

Вместе с тем премьер подчеркнула, что основой правительственной программы является соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

А президент Молдавии Игорь Додон в субботу представил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Он заявил журналистам, что с этого дня начинается "новый этап для армейских сил". По словам главы государства, он рассчитывает, что новый министр сможет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны. Додон также указал, что Минобороны должно оставаться вне политики.

Соглашение об ассоциации с ЕС молдавской парламент ратифицировал летом 2015 года. Согласно этому документу, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию будут поступать реэкспортные товары из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Как следствие, отношения между двумя странами ухудшились.

Новое правительство в Молдавии появилось 8 июня, когда пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Однако Конституционный суд республики объявил эти решения незаконными и на следующий день назначил вице-председателя Демократической партии Молдавии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента. Он тут же подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы. Додон назвал решение Конституционного суда отчаянным шагом для узурпации власти. Руководитель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк вместе с рядом своих сторонников спешно покинул страну.

Павел Войку, который ранее был советником Додона по особым поручениям, сменил на посту министра обороны Евгения Стурзу.