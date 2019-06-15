В Чемодановке появится полицейское отделение

В селе Чемодановка под Пензой, где в результате массовой драки погиб один человек и еще несколько пострадали, откроется свое отделение полиции. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в областном правительстве в субботу поручил оказать помощь в организации отдела полиции УМВД по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Кроме того, глава области порекомендовал руководству магазинов, ресторанов и кафе, расположенных на территории Чемодановского сельсовета, приостановить продажу алкоголя.

Как сообщил Белозерцев на совещании, во время схода, который 14 июня провели жители Чемодановки, они высказали много претензий по совместному проживанию в селе. Губернатор пообещал на них отреагировать и заверил, что сейчас ситуация в селе под контролем.

Между тем заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров заявил, что, по его мнению, правоохранительные органы быстро разберутся с ситуацией в Чемодановке. Он сказал, что на проблемы в селе длительное время не обращали внимания участковые, другие местные органы, и именно из-за этого конфликт вылился в открытое противостояние, пишет "Интерфакс".

Вечером в минувший четверг, 13 июня, между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве: по некоторым данным, из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Конфликт перерос в драку, в которой пострадали не менее пяти человек. Двоих отвезли в больницу. Один из госпитализированных, 34-летний мужчина, на следующий день скончался, второй находится в реанимации, его состояние тяжелое. По факту драки возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых. В Чемодановке проживают четыре тысячи человек.