Смена ливреи: Трамп заявил, что у него "есть своя Джеки"

Президент США Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланию с другой первой леди — Жаклин Кеннеди Онассис. Это произошло в телефонном интервью, которое американский президент дал программе Fox & Friends.

Речь шла о смене ливреи президентского самолета с бело-голубой, которую выбрала еще в 1960-х Жаклин Кеннеди, на красно-бело-синюю.

"Это была Джеки О, и это хорошо. Но сегодня у нас есть своя Джеки О, ее зовут Мелания, — сказал Трамп. — Мы будем называть ее Мелания Т, окей?"

Президент США добавил также, что нынешняя первая леди пользуется большой поддержкой среди его сторонников — не в последнюю очередь благодаря ее стилю в одежде. "Когда я выступаю перед большой толпой, огромной толпой, так много людей держат баннеры "Мы любим нашу первую леди", "Мы любим высокий каблук", — пояснил он.

По данным недавних опросов, рейтинг одобрения Мелании Трамп колеблется в районе 45-50 процентов, уточняет издание The Hill.