Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Основатель компании SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым и пригрозил им возможным вызовом на рэп-баттл.

Ранее сообщалось о запуске в космос картонной фигуры руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в игрушечном автомобиле "Жигули" седьмой модели. Девятикилограммовую скульптурную композицию запустил в космос автоматический стратостат. Первая ступень поднялась до стратосферы, после чего "Дмитрий Рогозин" отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень почти 16 часов дрейфовала на высоте 18—20 километров.

Позднее научный паблик Futurism написал об этом и снабдил новость подписью о том, что российские ученые сделали это для того, чтобы поиздеваться над Маском. Репостнув новость, основатель SpaceX написал, чтобы его не провоцировали на вызов инициаторов этого "челленджа" на рэп-баттл.

Накануне руководитель Роскосмоса заявил, что приглашать Маска в Россию пока не планируется. Однако если Маск все же выберется в Россию, он с удовольствием на него посмотрит, добавил Рогозин.