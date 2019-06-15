КС Молдавии аннулирует решения, приведшие к кризису

Конституционный суд Молдавии отменил свои решения, принятые 7-9 июня, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Поалелунжь имел виду решения, касающиеся роспуска парламента, досрочных выборов, формирования правительства Майи Санду.

Кризис в Молдавии начался 8 июня. Партия социалистов (ПСРМ), поддерживающая президента, договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдовы (ДПМ). Было сформировано правительство во главе с Санду (один из лидеров "Сейчас), спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный.

ДПМ обратилась в КС, суд признал эти решения неконституционными. Игоря Додона от обязанностей президента отстранили, чтобы исполняющий обязанности премьера Павел Филип подписал указ о роспуске парламента.

Додон заявил об узурпации власти, его поддержали ЕС, Россия, США. Кабинет Филипа подал в отставку, передает РИА Новости.