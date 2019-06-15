Мэр Риги о борцах с памятником советским воинам: думал, такие дикари уже исчезли

Мэр столицы Латвии Дайнис Турлайс раскритиковал предложение снести памятник советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Он напомнил, что этот памятник является субъектом межгосударственного договора, который заключен между Латвией и Россией, а отвечает за международные договоры МИД страны.

"Политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на того, кто за это отвечает в прямом смысле", — заявил Турлай, слова которого приводит ТАСС.

Сам мэр считает, что сносить памятники, так же, как и сжигать книги, недопустимо. Людей, которые это делают, он назвал "дикарями" и заявил, что думал, что они исчезли с Земли еще в прошлом веке.

Петиция с предложением о демонтаже монумента советским воинам-освободителям в Риге, которая собрала ранее более 10 тысяч подписей жителей Латвии, была передана в латвийский Сейм еще в начале марта. На этой неделе депутаты направили ее на рассмотрение в парламентские комиссии по иностранным делам, а также по образованию, культуре и науке. В 2016 году Сейм уже отклонил аналогичную петицию. Памятник советским солдатам в Риге не один раз оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.