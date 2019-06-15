Воеводина впервые показала сына

"Мисс Москва – 2015" показала сына, которого 21 мая родила от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Ребенка назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Воеводина выложила снимок в Instagram и сопроводила его трогательным комментарием. Жизнь изменилась, написала победительница конкурса красоты, а ее смысл – семья и дети.

Ранее Воеводина писала о тяжело протекавшей беременности. Около 3 месяцев она провела в больнице на сохранении.

Пара поженилась в 2018 году. Воеводина приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола, и они уехали в его родной штат Келантан.