Погба требует отпустить его в "Реал"

Поль Погба требует от "Манчестер Юнайтед" разрешить ему перейти в мадридский "Реал". В противном случае французский полузащитник угрожает бойкотировать подготовку к сезону.

Чемпион мира Поль Погба хотел бы перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". Мадридцы готовы заплатить за француза 120 миллионов евро. Но "Манчестер Юнайтед" не захотел продавать Поля и даже не стал вступать с испанским клубом в переговоры.

Это известие огорчило Поля. Он потребовал руководство разрешить ему перейти в "Реал". В противном случае Погба пригрозил бойкотировать предсезонную подготовку.