Зеленский посулил Донбассу иностранные инвестиции

Украинский президент Владимир Зеленский во второй раз после своего вступления в должность прибыл в Донбасс. В прошлый раз, 27 мая, он побывал на позициях украинской армии у линии соприкосновения и делал заявления о необходимости улучшить обеспечение военнослужащих.

Теперь Зеленский прибыл в Мариуполь и встретился с представителями малого и среднего бизнеса на площадке образовательной платформы Spalah. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время, отметив, что "обсуждает это со всеми иностранными инвесторами".

Перед этим визитом Зеленский обсудил проблемы урегулирования в Донбассе с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает ТАСС. Украинский президент подчеркнул необходимость прекращения огня и возвращения мира, добавив, что Киев делает шаги для активизации переговорного процесса в рамках Минского формата.

В начале июня на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу представителем Киева был вновь назначен второй президент Украины Леонид Кучма. После этого он заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о перемирии норму "не стрелять в ответ".

Очередное заседание контактной группы запланировано в Минске на 19 июня, на нем ожидается рассмотрение вопроса о перемирии.