Митрополит Иларион назвал причину утечки мозгов

Недостаточное патриотическое воспитание в школах приводят к "утечке мозгов". Такую точку зрения высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Он считает, что работу в этом направлении нужно активизировать, чтобы меньше школьников и студентов мечтали уехать из страны. Иларион полагает, что мысли об эмиграции возникают в той социокультурной среде, где патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания.

Несмотря на стирание границ в современном мире, иерарх призывает россиян, живущих за рубежом, не терять связи с родиной и сохранить любовь к ней, "особенно среди своих детей".

В качестве примера Иларион привел священников и дипломатов, которые долгие годы живут за границей по долгу службы и остаются патриотами.