Массовая драка в Чемодановке: похороны пройдут в воскресенье

Похороны мужчины, погибшего в массовой драке в селе Чемодановка под Пензой, намечены на воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора области Дину Черемушкину.

В результате массовой драки в Чемодановке в минувший четверг, 13 июня, пострадали не менее пяти человек, один мужчина умер в больнице, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело, оно передано в центральный аппарат СК России. Уже задержаны трое подозреваемых.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу, 15 июня, провел совещание в областном правительстве, на котором сообщил, что в Чемодановке будет открыто свое отделение полиции. Он также рекомендовал приостановить продажу алкоголя. Глава региона пообещал отреагировать на все претензии местных жителей и заверил, что сейчас ситуация в селе под контролем. В Чемодановке проживают четыре тысячи человек.