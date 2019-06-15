"Ливерпуль" может продать Салаха

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" может расстаться со своим лучшим бомбардиром Мохаммедом Салахом. В качестве причины возможного ухода египтянина называется его конфликт с тренером Юргеном Клоппом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой Le 10 Sport, "Ливерпуль" может расстаться с Салахом нынешним летом. Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.

Мохаммед Салах пришел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. За два года египтянин сыграл за красных 104 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и отдал 29 результативных передач. Он дважды становился лучшим бомбадиром английской премьер-лиги.