Украина: Зеленский говорит о мире, СМИ подозревают в подготовке фейков с фронта

В Донецкой области открылся центр разминирования госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом на своей странице в Facebook сообщило МВД Украины. Торжественная церемония прошла при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Открывая центр, Зеленский рассказал о будущем структуры. По мнению президента, на нее будет возложена очень серьезная ответственность по разминированию территорий, которые Киев надеется "обязательно вернуть".

В тот же день представитель самопровозглашенной ЛНР обвинил украинское телевидение в подготовке постановочных сюжетов о нарушениях минских договоренностей со стороны народной милиции республики. Офицер пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко отметил, что в подразделениях 25-й бригады вооруженных сил Украины работают представители украинских СМИ: "1+1", "ТСН", "5 канал". Их журналисты готовят серию репортажей по обвинению подразделений народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня. По данным оборонного ведомства республики, данные сюжеты будут постановочные.