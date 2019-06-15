Найден мальчик, которого отец похитил при помощи перцового баллончика

В Челябинске полиция нашла мальчика, которого похитил биологический отец-сектант. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение. Ребенка передали матери.

9 июня мать ребенка Светлана Лыкова вместе мужем, 10-месячной дочкой и сыном шла к автомобилю. Когда она пристегивала девочку к автокреслу, появился родной отец мальчика, который воспользовался перцовым баллончиком, схватил малыша и убежал.

Лыкова рассказала, что ее бывший сожитель уже угрожал забрать ребенка. И он состоит в секте.

Мальчик за это время не пострадал, передает ГУ МВД по Челябинской области.