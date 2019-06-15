Колонка Андрея Медведева: Нюту Федермессер сожрала оппозиция, или про чудовищ и людей

Глава Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму. Свое мнение по этому поводу высказал в Facebook журналист ВГТРК Андрей Медведев.

Вот ведь. Вылезло чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. И сожрало человека.

Нынешняя либеральная светлоликая оппозиция — это и правда тучное, гнусное, лающее чудовище со ста пастями. Чудовищу все равно, кого жрать. На кого скажут "фас", на того и кинется.

Теперь в 43-м округе жителям предстоит непростой выбор. За кого же отдать голос? За Соболь, которая травила Нюту, или за Митрохина, который травил Нюту? Как же решить? Вероятно, придется посмотреть, кто же был более жесток и беспощаден к той, кто каждый день помогает умирающим, безнадежным, покинутым.

Отличный вариант. Ненависть против ненависти. Битва людоедов. Две пасти стозевного чудовища — выбирай любую.

Я уже писал как-то, что я на своем опыте знаю, что делает Нюта для людей. И знаю, что последние три недели жизни одной молодой девушки были наполнены не болью и ужасом, а любовью и верой благодаря именно Нюте.

Так что тут можно не переживать. Нюта так и будет помогать, спасать, давать надежду и любовь. И, по большому счету, она давно уже человек федерального масштаба. Так что вряд ли в ее личной истории не возникнет какой-то новый поворот.

Ну а людоеды останутся со своей ненавистью. Она их и сожрет.