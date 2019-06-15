Сборная России по волейболу одержала очередную победу в Лиги наций

В иранском городе Урмия продолжается розыгрыш волейбольной Лиги нации среди мужских команд. Сборная России одержала очередную седьмую победу на турнире.

На этот раз сборная России нанесла поражение команде Канады в четырех партиях 25:23, 22:25, 25:20, 25:23). Самым результативным в составе россиян стал Денис Земченок, принесший 12 очков. Следующий матч наша сборная проведет в воскресенье с командой Ирана.

Сборная России одержала семь побед в восьми встречах и, набрав 20 очков, уверенно лидирует в турнире. В финальную часть выходят пять сильнейших команд иранского турнира и команда США, как организатор. Решающие матчи пройдут с 10 по 14 июля в Чикаго.