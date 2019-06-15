Атака танкеров: Вашингтон играет мускулами

Вопросов о безопасности в Азии много. Приходит много сообщений о том, кто мог кто стоять за нападением на танкеры в Оманском заливе.

В воде и воздухе. Новое обвинение в адрес Тегерана. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил: иранские военные пытались сбить американский беспилотник Reaper. Якобы перед инцидентом в Оманском заливе он зафиксировал быстроходные иранские катера. Ракеты не долетели, кадров нет, но заявление хлесткое. США упорно пытаются возложить вину за атаку на танкеры на Исламскую Республику Иран.

И в Старом Свете вроде бы поддерживают. Правда, даже британский МИД в заявлении "на такое не способен никто, кроме Ирана" делает оговорку: "Почти наверняка". "Наша собственная оценка приводит нас к выводу, что ответственность за нападения почти наверняка лежит на Иране", -

Foreign Office, вероятно, разбирал эти кадры: с борта судна снимают некий предмет. Бойцы Корпуса Стражей Исламской Революции забирают несработавшую магнитную мину. На такой версии настаивают американские военные эксперты. Но качество изображения, нарочитая крупность дают почву для сомнений: это точно Kokuka Courageous?

На кадрах виден некий танкер без четких опознавательных знаков и дыма, как было на других съемках. Этого достаточно или может получиться, как с химоружием Саддама Хусейна, когда в пробирке, показанной с трибуны ООН, оказалась не боевая химия, а просто белый порошок? Тем более что команда танкера, 21 человек, в голос заявляет: были две атаки с воздуха. Владельцы судна отрицают взрыв торпеды.

"Экипаж сказал нам: что-то полетело на танкер и взорвалось. И тогда они нашли дыру на корабле", — заявил Ютака Катада, президент компании Kokuka Courageous.

Не исключена и гонка разведок: да, иранцы, да могли снимать мину с борта, чтобы определить, чья она, чтобы предотвратить второй взрыв. Примечательно, что об этом говорит даже министр иностранных дел Германии: "Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно".

Взрывы в Оманском заливе совпали с визитом в Иран делегации из Японии — это отметили все. Но мало кто вспомнил, что ранее Тегеран посетил и глава германского МИД. Хайко Маас обсудил с президентом Роухани сотрудничество в рамках ядерной программы и новую платежную систему INSTEX. Она позволит европейским компаниям вести расчеты с Ираном в обход американских санкций. Не просто болезненный укол для США — прямая угроза потерять влияние на мировой арене.

Нужен жесткий ответ. Но чтобы нанести удар по Ирану, нужен и веский предлог. Военная операция должна выглядеть оправданной в глазах если не мирового сообщества, то американских избирателей. Угроза судоходству, транспортировке нефти, нефтяному рынку. Самому Ирану невыгодно дестабилизировать ситуацию. Единственный повод — сплотить нацию перед внешним врагом. Но это сейчас это не критически важно.

В любом случае Вашингтон использует атаку на танкеры для наращивания своего присутствия в Персидском заливе. Туда направлен еще один американский эсминец — Mason. Формально — для защиты судоходства и торговли. Пока это выглядит как игра мускулами. До тех пор, пока военного конфликта удается избежать.