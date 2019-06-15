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15 июня 201917:05

Лукашенко подарил Си еду и символ мудрости

EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, подарив китайскому лидеру бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами. Встреча состоялась накануне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке за день до дня рождения председателя КНР.

Полная изящества птица аист — довольно частый гость как в белорусском, так и китайском искусстве, напоминает белорусское информагентство БелТА. Аист является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья и благополучия, в его образе заключается также пожелание мира и гармонии. Корзина с белорусскими продуктами — традиционный подарок из агрогородка Александрия Могилевской области с малой родины Александра Лукашенко.

На встрече лидеры Белоруссии и Китая обсуждали проведение международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в июле и взаимодействие в рамках инвестиционных проектов.

Сегодня, 15 июня, президент Лукашенко уже официально поздравил председателя КНР с днем рождения, сообщает пресс-служба белорусского президента. По словам Лукашенко, при личном содействии Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения "вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами".

По словам Лукашенко, Белоруссия была и остается всепогодным другом КНР, белорусы радуются выдающимся успехам китайского народа и активно поддерживают продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества.

Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и благополучия, а также дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая.

Сегодня в Душанбе, где проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, председателя КНР поздравил с днем рождения Владимир Путин. В подарок российский президент преподнес Си Цзиньпину торт и ящик с мороженым.

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