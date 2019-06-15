Ульянов объяснил, зачем США обвинили Россию в секретных ядерных испытаниях

Пропагандистской уловкой по подготовке американской ядерной программы назвал постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов информационные вбросы со стороны США. Свою точку зрения он высказал в Twitter.

Ранее было опубликовано заявление США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Разведывательное управление Минобороны США в четверг обвинило Россию в проведении "тайных ядерных испытаний", которые ведомство оценило как "крайне небольшой мощности". Заявление было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.

При этом детали испытаний не приводятся, источники информации тоже не называются.

В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается "моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания". Позднее под давлением прессы Эшли изменил формулировки и заявил, что Россия всего лишь "располагает таким потенциалом". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти утверждения "бредовыми домыслами".