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15 июня 201917:37 (обновлено в 18:28)

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий". Таких погибших, по данным ведомства, в 2018 году было четверо: три человека, отнесенные к городскому населению, и один сельский житель.

Это одна из самых малочисленных среди более чем 300 классов причин смерти, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В 2016–2017 годах эта категория причин в статистике Росстата не фигурировала — по словам представителя ведомства, ее включали в состав "прочих" несчастных случаев.

Регистрировались ли в предыдущие годы смертельные исходы по категории военных действий, неясно. Почему Росстат отразил данные по умершим в результате военных действий в 2018 году отдельно, представитель ведомства не уточнил. Данные поступают в Росстат в обезличенном виде через Федеральную государственную информационную систему "ЕГР ЗАГС" (ее оператор — Федеральная налоговая служба), а метку о причине смерти ставят медучреждения.

В 2015 году президент России Владимир Путин своим указом отнес к гостайне сведения о потерях личного состава в мирное время в период проведения специальных операций. До этого были засекречены только потери личного состава в военное время.

Военных действий на территории России сейчас не ведется, но российские военные с 2015 года проводят специальную операцию в Сирии. В сентябре 2018 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев привел данные о потерях российских сил в Сирии — они составили 112 человек. С тех пор российские СМИ и Минобороны сообщали еще по меньшей мере о пяти убитых в Сирии.

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