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15 июня 201920:46 Сергей Брилев

Путин не оценивает деятельность Зеленского, потому что ее пока нет

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поистине серьезный разговор по Украине. "Вести в субботу" обратились к тем, кто обычно эфиру предпочитают закрытую связь. "Примаковские чтения" — вот где мы перехватили наших по-настоящему информированных собеседников.

В качестве эпиграфа — мнение довольно публичного человека, немецкого писателя, биографа Путина Хуберта Зайпеля. Вот что он сказал по Украине:

"Уже несколько лет Украина отравляет всю политическую атмосферу в Европе. Не так важно, кто именно сделает первый шаг. Он в принципе необходим".

Мы вовсе не собираемся вырывать слова немецкого писателя из контекста. Конечно же, отвечал он на наш вопрос о том, кто первым, Россия или Украина, должен сейчас совершить некий примирительный жест. Но он сам поместил в свой ответ слово "Европа". А она, Европа, недавно ведь не только с Ираном обсуждала платежи, независимые от США. Минфин России сообщил, что на переговорах с делегацией Еврокомиссии возникла тема перехода с долларов на рубли и евро в расчетах за российскую нефть.

Кстати, из совсем хороших новостей: в долларах ли, в евро ли, в драгоценных ли металлах, но золотовалютные резервы России вновь достигли "докрымского" уровня — 500 миллиардов.

Но что все-таки у России с Украиной? Начнем с самого верха: короткий, но важный отрывок из интервью президента Путина телекомпании "Мир":

- На Петербургском форуме вы впервые дали оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Сейчас в этой стране самый разгар новой предвыборной кампании, на этот раз парламентской. Значит ли это, что отношения России и Украины вновь поставлены на паузу?

- Не сердитесь на меня пожалуйста, но я вынужден буду немножко вас поправить. Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу этого объективного обстоятельства. Он только приступает к работе. И я по себе знаю: для того чтобы понять даже задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро. А что касается нашего взаимодействия с Украиной, считаю, что мы неизбежно восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, между двумя братскими народами, — уверен глава российского государства.

Но как это достичь? Вот, например, в Москве были воодушевлены теми заявлениями, которые сделал бывший президент Украины Кучма, — его новый президент Зеленский попросил вернуться в Контактную группу по Донбасса. И по итогам встречи 5 июня были сделаны заявления о том, что достигнута договоренность уже 10 июня начать разведение сил и средств в станице Луганская 10 июня, а 19-го на очередной встрече Контактной группы — подписать договоренность о перемирии, прекращении огня. Но позже Киев вновь пошел на попятную, когда в Луганской прогремел взрыв.

Министр иностранных дел РФ Лавров вспомнил в том числе и эту историю, выступая на "Примаковских чтениях". "По нашим данным, это была провокация украинских силовиков или каких-то там добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются. Если это так, а, судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель — опять не позволить начать разведение сил в печально известной станице Луганская", — отметил Лавров.

Даже уволив пятнадцать губернаторов, президент Зеленский, конечно, еще только осваивается. Собравшихся на "Примаковских чтениях" — а это те, кто не просто рассуждают, а те, к советам которых прислушиваются власти, — мы попросили поделиться своими соображениями. Обратите внимание на любопытный люфт в позициях европейцев и американцев.

"Если кризис длится очень долго, тогда это не только кризис, это еще больше", — сказал Рейнхард Крумм, руководитель Регионального бюро Фонда им. Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе.

"От России я бы хотел увидеть некий жест доброй воли в адрес Украины. Я бы также хотел, чтобы Вашингтон не давил на Зеленского из-за его намерений наладить отношения с Россией. В противном случае мы в скором времени увидим еще одного Порошенко", — считает Томас Грэм, управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, старший научный сотрудник Института Джексона по глобальным вопросам Йельского университета.

"Конечно, политическая культура в Киеве другая. Но когда ты уже прошел инаугурацию, уже надо считать слова, я считаю. Можно в каких-то узких кругах киношников о чем-то поболтать, но когда ты говоришь со средствами массовой информации, надо отдавать отчет, что эти слова анализируются везде, прежде всего в Москве", — подчеркнул Александр Дынкин, президент ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН.

По мнению Хуберта Зайпеля, все устали от украинского кризиса. "После того как Порошенко ушел с поста президента, появилась возможность для решения проблем. Но для начала Зеленскому нужно закрепить свою власть", — полагает он.

"Хорошая новость заключается в том, что на персональном уровне это не история антагонизма. В этом есть элемент осторожного оптимизма", — считает основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института международных отношений, профессор Уильям Поттер.

"Зеленский — неопытный дипломат, и вообще он не разбирается в политических вопросах. Но если он станет в центре этого процесса и подберет правильных людей, настроенных на мирную договоренность по Донбассу, то, я думаю, что со стороны России это будет только приветствоваться", — сказал академик Алексей Арбатов, руководитель Центра безопасности ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН.

"В первую очередь необходимо устранить разногласия в подходах к пониманию и реализации Минских соглашений. Я бы сказала, что, может, вам стоит сесть и вместе еще раз посмотреть этот документ, чтобы сформулировать общий подход к тому, что это соглашение подразумевает", — отметила Анжела Стент, директор по изучению Евразии, России и Восточной Европы Джоорджтаунского университета.

"Возможно, первый звонок или sms уже ушли, просто мы еще не знаем об этом", — сказал Мэтью Рожански, директор Института им. Дж. Кеннана Международного научногоцентра им. Вудро Вильсона.

Мы ничего не вырываем из контекста. Но вот эти возможные звонки и sms, они были у Москвы с Киевом или все-таки с Вашингтоном? Интересный вопрос. Точно так же, как интересно, как российские участники реагировали на популярное у "западников" предложение — его прямо сформулировал ведущий сессии с Лавровым — о том, чтобы Москва сделала первый шаг к примирению. Впрочем, даже академик-либерал, Алексей Арбатов, когда предлагает сделать такой шаг России — отпустить украинских моряков, взятых у Керченского пролива — то даже он от идеи суда не отказывается.

"Только не надо тянуть с этим следствием, там тянуть нечего, там все ясно как Божий день. Это политический вопрос, а не юридический и не судебный. Быстро провести суд, дать условный срок и отпустить", — считает Арбатов.

"Есть в дипломатии такой прием, как бы жест доброй воли, ожидая, что партнер как-то на это среагирует. Но опять же в дипломатии есть примерное понимание, каким будет ответный жест", — сказал Александр Дынкин.

"Что касается вопроса о том, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, то мы уже столько позитивных жестов сделали, что для любых других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответное движение", — заявил Сергей Лавров.

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