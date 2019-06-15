Лучница Наталья Авдеева стала чемпионкой мира

В голландском Хертогенбохе проходит чемпионат мира по стрельбе из лука. Российская спортсменка Наталья Авдеева стала чемпионкой в стрельбе из блочного лука.

В финале Наталья победила американку Пэйдж Пирс со счетом 142:141. На третьем месте представительница Индии Джоти Суреха Веннам, взявшая верх над турчанкой Йешим Бостан.

Ранее женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала олимпийскую лицензию, завершив борьбу в четвертьфинале. Воскресные соревнования.пройдут без участия наших стрелков.