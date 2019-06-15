Новосибирские полицейские разыскивают привередливого грабителя

Стражи порядка из Новосибирска ведут розыск мужчины, совершившего попытку ограбления офиса микрофинансовой организации на улице Зорге в Кировском районе города.

В минувший вторник, 11 июня, злоумышленник, скрывавший свое лицо под медицинской маской, потребовал от сотрудницы организации отдать ему выручку.

Для придания весомости своим словам, преступник продемонстрировал нож.

Судя по кадрам, с камеры наблюдения, установленной в офисе, женщина не растерялась – она открыла сейф и, разведя руками, продемонстрировала грабителю стаканчик с мелочью.

Несостоявшийся обладатель большого куша не стал забирать добычу и покинул место преступления.