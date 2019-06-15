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15 июня 201918:17

Сергей Мойсеенко арестован

Бывший начальник Федеральной службы исполнения наказаний, проходящий по делу о взятке, арестован до 13 августа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. В сообщении уточняется, что речь идет о бывшем заместителе начальника главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергее Мойсеенко. Он проходит по делу о получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2".

В пятницу Мойсеенко был задержан прямо возле здания суда после того, как присяжные оправдали его по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН, а в субботу Колпинский суд заключил его под стражу.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель компании "Петроинвест" Руслан Хамхоков был приговорен к пяти годам лишения свободы за неоднократную дачу взятки Мойсеенко в 2010—2015 гг. за покровительство своей фирме при выполнении госконтракта при строительстве следственного изолятора. Сумма взяток составила не менее 388 миллионов рублей. Сотрудник управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов, курировавший стройку, был убит в 2017 году. Следствие утверждало, что инициатором убийства неудобного сотрудника был Мойсеенко.

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