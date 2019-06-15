Корбин осудил позицию властей по инциденту с танкерами

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин осудил позицию официального Лондона по инциденту в Оманском заливе. В своем микроблоге политик написал об возможном усилении угрозы войны. Такому развитию событий может способствовать бездоказательная риторика правительства.

Накануне британский МИД заявил, что танкеры атаковал Иран, поддержав таким образом позицию Соединенных Штатов.