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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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15 июня 201918:44

"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

EPA

Полицейские французской Тулузы разогнали в субботу, 15 июня, митинг "желтых жилетов" с помощью слезоточивого газа. Дело в том, что акция не была согласована в местной префектуре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, около двух тысяч протестующих собрались днем в районе городского бульвара Страсбург. Подразделения полиции прибыли туда уже через несколько минут и применили слезоточивый газ. Демонстранты разбежались. Значительные силы правоохранительных органов мобилизованы для того, чтобы не дать провести новую акцию.

В Париже "желтые жилеты" в субботу тоже вышли на улицы. Несколько сот человек собрались на площади Бастилии и отправились к площади Маршала Жуэна. О стычках с полицией и задержаниях пока ничего не сообщается.

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