"Аэрофлот" требует максимального наказания для дебошира с рейса Барселона-Москва

"Аэрофлот" включит в черный список авиадебошира с борта рейса Барселона-Москва, вынужденного накануне экстренно приземлиться в Варшаве. Российская авиакомпания также намерена добиваться для агрессивного пассажира максимально жесткого наказания с взысканием причиненного перевозчику вреда.

Инцидент произошел на рейсе SU2639, следовавшем из Барселоны в Москву 14 июня 2019 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". Пассажир бизнес-класса с признаками алкогольного опьянения оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, грубо нарушая общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте.

Пассажир поставил под угрозу безопасность полета, а на устные и письменное предупреждения не реагировал. Командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Варшавы. Там мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши.

Авиадебошира сняли с рейса, а самолет после дозаправки вылетел в Москву. В Шереметьеве лайнер сел в 19:40, задержка составила около двух часов. По факту произошедшего ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе "Аэрофлота" напомнили о неоднократных предложениях авиакомпании предоставить экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается Госдумой, авиаперевозчик надеется, что в ближайшее время депутаты его одобрят и у компании появится возможность ограничивать физическую подвижность лиц, которым не страшен ни черный список, ни высокий штраф и действия которых создают реальную угрозу безопасности полета.