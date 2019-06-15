NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.

Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России. Сторонники этой агрессивной версии воздействия на РФ утверждают, что Россия еще несколько лет назад внедрила свое вредоносное программное обеспечение, которое может саботировать американские электростанции, нефте-, газо- и водопроводы в любом будущем конфликте с США.

Подобные действия, утверждает издание, предназначены отчасти как предупреждение, а отчасти должно быть готово к проведению реальных киберударов в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой.

"Вашингтон таким образом рассчитывает сделать предупреждение президенту Владимиру Путину", — предполагает газета.

В статье добавляется, что еще семь лет назад США начали сбор информации о российской энергосистеме с целью подготовки кибератак.