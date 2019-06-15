"Дерби Каунти" не хочет отпускать Лэмпарда в "Челси"

Английский "Дерби Каунти" намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб "Челси".

Контракт Лэмпарда с "баранами" рассчитан до 2021 года, но "Челси" готов вернуть своего бывшего футболиста уже нынешним летом. При этом "синим" придется заплатить неустойку 4 миллиона евро. Однако и эта сумма не устраивает "Дерби Каунти", который собирается предлжить Лэмпарду контракт на улучшенных условиях.

Фрэнк Лэмпард, отыгравший за "Челси" тринадцать сезонов, в прошлом году возглавил клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти". В своем дебютном сезоне бывший полузащитник сборной Англии был близок к тому, чтобы вернуть "баранов" в премьер-лигу.