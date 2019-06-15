Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

В сирийском Дамаске произошел мощный взрыв. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Взрыв произошел в районе Думмар (запад столицы), где находится военная база, передает ТАСС.

По неподтвержденным данным, вслед за первым прогремел и второй взрыв, передает "Интерфакс".