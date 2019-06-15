Месса в Нотр-Даме: собравшимся раздали каски

Первая после разрушительного пожара месса прошла Соборе Парижской богоматери. Из соображений безопасности всем присутствующим, включая архиепископа Парижа Мишеля Опети, пришлось надеть каски, сообщает газета Le Figaro.

Литургия по случаю освящения алтаря собора прошла в приделе, где до пожара хранился "терновый венец Христа". На молебне присутствовали чуть более 30 человек, в основном священники, сотрудники парижской епархии и волонтеры. Верующих на мессу не пускали, однако в интернете велась прямая трансляция богослужения.

Накануне французские СМИ сообщили, что на реконструкцию собора внесли только 10% обещанных средств — около 80 миллионов евро. Многие меценаты, ранее обещавшие внести средства, уже отказываются от обещаний, так как сочли кампанию по сбору пожертвований успешной. По этой причине собор в ранее объявленные сроки вряд ли будет восстановлен.

Пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль здания. Большинство реликвий, включая уникальные скульптуры апостолов, были перенесены в Лувр за несколько часов до пожара.