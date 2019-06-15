Альберта Худояна отправили под домашний арест

В субботу суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста владельцу компании "Оптима Девелопмент" Альберту Худояну. Тверской суд не счел весомыми доводы следствия о необходимости содержания обвиняемого в СИЗО, пишет ТАСС.

Альберт Худоян подозревается в мошенничестве и хищении 2 миллиардов рублей. Сам Худоян называет выдвинутые против него обвинения частью рейдерского захвата его компании.

Компания "Оптима Девелопмент" занимается управлением элитной недвижимостью.