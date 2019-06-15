СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.

Трубопровод, проходивший в районе госграницы, выходил во двор частного дома. Там похитители наполняли емкости дизельным топливом и отправляли их на территорию бывшего госпредприятия, а потом продавали фермерам.

Трубопровод демонтировали. Остатки дизельного топлива (15 тысяч литров) и оборудование на сумму 1,2 миллиона рублей конфисковали, передает "Интерфакс".