Посол в США позвал молодых соотечественников в Россию

Посол России в США Анатолий Антонов назвал приоритетом российских дипломатов в этой стране задача сохранения и популяризации русского языка среди соотечественников в Соединенных Штатах.

Выступая в субботу, 15 июня, на конференции соотечественников "Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского языка в США" в Российском культурном центре в Вашингтоне, он подчеркнул важность того, чтобы русские люди, живущие в Америке, и особенно подрастающие поколения, не теряли своей самобытности, сохраняли любовь к родному языку и культуре, чувствовали сопричастность к тому, что происходит на исторической родине.

Антонов сообщил, что в разных регионах США общими усилиями уже создано порядка 100 субботних, воскресных и приходских школ. Кроме того, продолжил дипломат, в США работают русские театры и библиотеки, проводятся фестивали, конкурсы, выставки, концерты, гуманитарные акции.

"Значимую роль в укреплении культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом играет Русская православная церковь и другие традиционные конфессии", — отметил Антонов, слова которого цитирует ТАСС. Он добавил, что воскресные церковные школы нужны для нравственного воспитания подрастающих поколений, развития традиционных ценностей".

Российский посол пожелал также, чтобы как можно больше молодых людей, бывших соотечественников, посещали Россию и знакомились с ее достижениями.