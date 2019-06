После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Итальянский астронавт Лука Пармитано после тренировки на центрифуге ЦФ-7 в российском Центре подготовки космонавтов сравнил себя с носком в стиральной машине. Астронавт написал в субботу в Twitter, что отныне понимает, почему "они никогда не выходят попарно". Пармитано назвал "сложной и веселой" имитацию ручного управления при спуске корабля "Союз" на поверхность Земли.

My last manual reentry training session in the centrifuge, before the exam next week. 5 profiles, about 10’ each. Challenging and fun. But I know exactly how a sock feels after a washing machines spin cycle, and why they never come out in pairs... pic.twitter.com/5ouqPgzRSj