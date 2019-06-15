Попросившихся в Канаду жителей Киселевска переселят с "дымящейся земли"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в субботу, 15 июня, приехал в район города Киселевск, жители которого попросили премьер-министра Канады предоставить им убежище, поскольку в их городе плохая экология и часто происходят подземные пожары. Как сообщил Цивилев в соцсети "ВКонтакте", принято решение эти семьи переселить.

Губернатор рассказал, что вместе с жителями Киселевска осмотрели место, где из-под земли идет дым. Там раньше была горящая свалка, которую вывезли, но проблема до конца не решена —земля все еще дымится.

По его данным, переселить следует жителей 71 дома. Цивилев сообщил, что обсудил с людьми пошаговый план действий, и они его поддержали. "Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения, – написал глава региона.

Ранее жители Киселевска разместили в интернете видеообращение, в котором пожаловались на плохую экологию. Они рассказали, что в городе разработка угля идет открытым способом прямо рядом с жилыми домами, там же находятся горящие угольные пласты. Они попросили канадские власти предоставить им статус беженцев. Люди объяснили, что выбрали Канаду, потому что по климату она похожа на Сибирь.

Губернатор Кузбасса, узнав о видеообращении жителей Киселевска, поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Специалисты, разбиравшиеся в данной ситуации, заявили, что виноваты не подземные пожары, а горящая свалка мусора.