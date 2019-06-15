Более 50 трупп из 21 страны: в Питере стартовала театральная олимпиада

В Санкт-Петербурге стартовала Международная театральная олимпиада, которая продлится до декабря и объединит более 50 творческих коллективов из 21 страны мира.

Она проходит одновременно в России и Японии. На церемонии открытия в субботу горожанам представили спектакли знаменитых уличных театров мира, передает "Россия 24".