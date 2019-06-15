В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом

Начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова минувшей ночью доставили в республиканскую больницу в Черкесске с ножевым ранением.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, 48-летнего начальника территориального ФОМС, жителя города Усть-Джегута, ударил ножом неизвестный преступник. Его разыскивают.

О состоянии пострадавшего сообщается, что оно "неконтактное", поэтому допросить его пока не представляется возможным.