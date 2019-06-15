"Рубин" подписал защитника "Шахтера" Данченко

Казанский "Рубин" объявил о подписании контракта с украинским футболистом Олегом Данченко, который был выкуплен у донецкого "Шахтера". Соглашение было подписано сторонами сроком на четыре года. 24-летний украинец выступает на позиции защитника и полузащитника.

"Олег имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе "Шахтера", у него хорошая школа, — делится впечатлениями от перехода исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов, слова которого приводит официальный сайт казанцев. – Он обладает всеми качествами флангового игрока и атакующего защитника. Как именно использовать их, будем смотреть по ходу тренировочного процесса".

Данченко в минувшем сезоне начинал свои выступления в "Шахтере", проведя 12 матчей, включая игру Лиги чемпионов против "Хоффенхайма", а вторую часть сезона уже проводил в российской премьер-лиге, сыграв 11 встреч за красноярский "Енисей". Полсезона в Красноярске он провел на правах аренды.