Черное море у берегов Одессы позеленело, передает канал "Россия 24".

Вода в буквальном смысле зацвела. Сине-зеленые водоросли размножаются в огромном количестве. Пока экологи ищут причины аномалии и способы борьбы с этим бедствием, туристы говорят о срыве купального сезона.

Ведь плавать в такой воде категорически не рекомендуют: Госпродпотребслужба Украины уже выпустила соответствующие предписания.

Такая вода грозит человеку сильнейшими аллергическими реакциями. Рыбу, выловленную в этом районе, тоже есть нельзя: можно отравиться.