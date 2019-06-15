В британских больницах пять человек умерли от листериоза

Британский минздрав призвал полностью пересмотреть систему питания в государственных больницах, передает канал "Россия 24".

Это произошло после того, как пятеро пациентов скончались от листериоза. Всего заболевших было девять.

Люди заразились через сэндвичи и салаты, которыми их кормили в больницах. Ведется расследование.

Листериоз — инфекционное заболевание. Оно поражает нервную систему и способно вызвать менингит и энцефалит. Причем проявиться может только через два-три месяца.