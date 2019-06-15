Мошенники в Махачкале нанесли бюджету ущерб в 71 миллион рублей

В Махачкале задержаны предприниматели, которых подозревают в мошенничестве при поставке сливочного масла в детские сады и школы Дагестана. Ущерб от их деятельности оценивается в 71 миллион рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, в числе задержанных директор компании "Махачкалапродукт" и еще трое индивидуальных предпринимателей. Кировский районный суд Махачкалы отправил их под домашний арест.

Возбужденное в отношении них уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела с 2016 по 2018 год обманным путем получали государственные контракты на поставку масла и под его видом поставляли фальсифицированный продукт с пальмовым маслом, вредным для здоровья детей и значительно более дешевым.

Как рассказал источник агентства, мошенники закупали продукт по цене 90 рублей за килограмм, а реализовывали его в муниципальных образовательных учреждениях столицы Дагестана по цене более 300 рублей за килограмм.

Сотрудники УЭБиПК МВД по Дагестану совместно с сотрудниками республиканского УФСБ провели выемку в "Махачкалапродукте" и задержали директора компании и трех предпринимателей в минувшую пятницу, 14 июня.