"Спартак" оформил контракт с форвардом "Ромы" Понсе

Московский "Спартак" заключил контракт с аргентинским нападающим "Ромы" Эсекьелем Понсе. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. На данный момент детали соглашения не разглашаются.

О совершенной сделке сообщает Спорт24.Ru. Ранее же стало известно, что нападающий может обойтись красно-белым в семь-восемь миллионов евро, а самому форварду будет предложен личный контракт на сумму в 1,8 миллиона евро в год.

Минувший сезон Понсе провел в греческом АЕК по условиям арендного соглашения между греками и "Ромой". В 27 встречах, которые он сыграл за афинян в чемпионате Греции, аргентинец забил 16 голов, став вторым бомбардиром турнира.