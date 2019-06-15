В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В Острогожском районе Воронежской области в субботу, 15 июня столкнулись микроавтобус и легковая машина. В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, детей среди жертв, по предварительной информации, нет.

Между тем ТАСС, который ссылается на региональный главк МВД, передает, что в аварии в Воронежской области погибли семь человек и двое пострадали.

По данным агентства, ДТП произошло в Хохольском районе, на 59-м километре автодороги Воронеж – Луганск. Автомобиль "Форд-Фокус", двигавшийся в направлении города Воронежа, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген-Транспортер". По предварительным данным, водитель "Форда" при обгоне на большой скорости выехал на встречную полосу. В полиции говорят, что среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они установят все обстоятельства случившегося.