Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли суперфинал Мировой серии

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями в технической и произвольной программах в соревнованиях смешанных пар в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию. Турнир проходит в Будапеште.

В технической программе результат россиян составил 90,7902 балла. Следом за ними расположились японские синхронисты Ацуси Абэ и Юми Адати с 87,3446 балла, и испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес. В их активе 84,6330.

В произвольной же программе выступление Гурбанбердиевой и Мальцева было оценено в 93,0667 балла. В то же время вторыми стали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,8000), а третье место – у Абэ и Адати (88,9667).

Суперфинал Мировой серии завершится 16 июня.