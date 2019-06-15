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15 июня 201923:31

Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира

twitter.com

Футболисты сборной Украины одержали победу в молодежном чемпионате мира, который проходил в польской Лодзи. В финальном матче мирового первенства "жовто-блакитные" обыграли сверстников из Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин. Однако еще до перерыва украинцы отыгрались, когда забил Владислав Супряга. Он же уже после перерыва выел свою команду вперед, а за минуту до окончания основного времени матча Георгий Цитаишвили установил окончательный счет матча – 3:1, победа Украины.

Титул чемпиона мира молодежного чемпионата мира стал для Украины первым в истории. Отметим также, что лучшим игроком всего турнира был признан вратарь "жовто-блакитных" и мадридского "Реала" Андрей Лунин. В семи встречах турнира он пропустил четыре мяча и в трех встречах сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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