Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай. Некоторые уже вылетели домой, другие отправятся в воскресенье, 16 июня.

Из 23 членов экипажа – 11 россиян, напоминает РИА Новости.

В Оманском заливе 13 июня были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. На судах вспыхнул пожар, произошли взрывы. Экипажи эвакуировались на американский эсминец и на территорию Ирана. Вашингтон обвиняет в подрыве судов Тегеран. Эксперты опасаются, что американцы могут воспользоваться нападением на танкеры для легализации атаки на Иран.