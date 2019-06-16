В селе Чемодановка под Пензой откроется отделение полиции

В селе Чемодановка под Пензой, где произошла массовая драка, откроют отделение полиции. Об этом сообщили власти области.

Следователи уже установили всех участников стычки, в которой погиб житель села. В рамках расследования уголовного дела задержаны трое, хотя сначала в полицию доставили 174 человека. Разгорелся конфликт в четверг, 13 июня. По основной версии, местные жители решили разобраться с группой подонков, которые приставали к девушке. Завязалась драка. Пострадали пятеро. Позже один из них скончался. Это породило новую волну возмущения, и на следующий день жители перекрыли трассу М-5 "Урал".

"Председатель Следственного комитета России поручил оперативно установить все обстоятельства и причины произошедшего и привлечь к уголовной ответственности всех виновных. В том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей, тех, кто не предпринял должных и своевременных мер по стабилизации остановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку. Следствием уже установлены все участники конфликта, определяются из роли в произошедшем. Трое фигурантов задержаны, идет работа по задержанию других лиц. Следствием будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", — прокомментировала ситуацию руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.