Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам

В Москве открыли памятник военным медикам. Церемонию приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечают 16 июня, а также к 100-летию Центрального военного клинического госпиталя, сообщает телеканал "Россия 24".

Мемориал символизирует связь поколений военных врачей. Фигуры медиков представлены в форме Гражданской войны, Великой Отечественной и нашего времени.

"Это дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время, — отметил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. – Накануне дня медиков хочется поздравить вас с этим замечательным праздником. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать".